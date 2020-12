Antonio Francisco da Silva Neto, pai de Marielle Franco, está com covid-19, segundo irmã da vereadora Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 17:16 | Atualizado 01/12/2020 20:11

Rio - O pai da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, Antonio Francisco da Silva Neto, está internado com covid-19 no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio. A informação foi postada no Twitter pela irmã de Marielle, Anielle Franco, na tarde desta terça-feira.

A publicação ainda fez um apelo para a população fluminense se atentar ao crescimento do número de infecções e mortes pelo novo coronavírus. "Para quem duvida do aumento dos casos, meu pai, Antonio Francisco da Silva Neto, se encontra internado no CTI do Hospital Ronaldo Gazolla com covid. Estamos contando com o profissionalismo da equipe, mas toda energia positiva é muito bem vinda nesse momento! Te amo, pai", escreveu Anielle.