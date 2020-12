Por O Dia

Publicado 01/12/2020 21:37 | Atualizado 01/12/2020 21:39

Rio - A Cedae divulgou, nesta terça-feira, uma lista que prevê falta d'água para 22 bairros do Rio e quatro cidades da Baixada Fluminense tenham o fornecimento de água reduzido nesta quarta. Metade dos locais afetados ficam na Zona Norte do Rio.A empresa passou a divulgar as ações após firmar um acordo em reunião com a Defensoria Pública, Ministério Público do Rio (MPRJ) e especialistas que integram o gabinete de crise causado por um problema na elevatória do Lameirão . Confira a lista: