Por O Dia

Publicado 01/12/2020 22:02 | Atualizado 01/12/2020 22:04

Rio - Rodoviários da Viação Pavunense realizaram um protesto, na tarde desta terça-feira, após a decisão da empresa em parcelar o 13º salário em cinco vezes. De acordo com a categoria, a ideia é iniciar uma paralisação nesta quarta-feira caso não cheguem em um acordo. A Pavunense possui 16 linhas que ligam os bairros de Madureira, Jardim América, Pavuna e Anchieta ao Centro da cidade.

Segundo Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários, o serviço foi interrompido parcialmente e os ônibus recolhidos para a garagem. Os trabalhadores reclamam que ainda não caiu na conta a parcela do 13° salário. "Na assembleia realizada agora à tarde, não houve consenso dos profissionais. Uma parte aceita o pagamento do 13° em cinco vezes, mas outra não. A posição do sindicato é a mesma do BRT, ou seja, o pagamento integral. Mas o dono da empresa colocou que caso eles não voltem ao trabalho, a situação vai ser bem pior, já que a empresa corre o risco de fechar e todos ficarem sem salários. A negociação não avançou e é quase certo que tenhamos que recorrer ao Ministério Público amanhã", explicou.

Publicidade

Na segunda-feira (30), o BRT Rio parou de circular após alguns motoristas anunciarem paralisação . A decisão foi tomada após consórcio informar o parcelamento do 13º salário. A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) afirmou que mais de 170 mil passageiros foram prejudicados.

Nas redes sociais, muitos passageiros reclamaram da demora do serviço e sobre a paralisação. "Tem que parar mesmo, o BRT não dá condições de trabalho aos seus funcionários e muito menos consegue atender a demanda da população", disse uma usuária. "Fiquei presa na alvorada e por fim peguei um Uber, mas quem não tem dinheiro, como faz?", comentou outra. "Não está funcionando nenhuma delas. Fiquei presa 1:30 nesse calor dentro da estação", indignou-se mais um.