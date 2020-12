Motoristas da Viação Pavunense realizam paralisação Reprodução / TV Globo

Publicado 02/12/2020 08:49

Rio - O serviço de ônibus da Viação Pavunense está parcialmente interrompido, na manhã desta quarta-feira, após motoristas reivindicarem a decisão da empresa em parcelar o 13º salário em cinco vezes. Rodoviários da empresa realizaram um protesto, na tarde desta terça-feira e caso não chegassem a um acordo, a paralisação estava prevista para esta manhã. A Pavunense possui 16 linhas que ligam os bairros de Madureira, Jardim América, Pavuna e Anchieta ao Centro da cidade.

Nesta manhã, a garagem, que fica na Pavuna, Zona Norte, estava cheia e com ônibus parados. Alguns motoristas da empresa também estavam no local para saber o posicionamento da viação.

Em nota, a RioÔnibus afirmou que a empresa segue disponível para a negociação com os rodoviários em relação ao parcelamento do 13º salário.



"Vale destacar que a dificuldade para pagamento do 13º tem sido uma realidade para grande parte das empresas de ônibus do município do Rio. O congelamento da tarifa há 23 meses, a expansão do transporte clandestino e a concessão de gratuidades sem fonte de custeio são algumas das causas do colapso econômico-financeiro do setor, que também tem sido gravemente impactado pela pandemia", ressaltaram.