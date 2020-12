Por O Dia

Rio - O desabastecimento de água pode atingir 60 localidades do Rio de Janeiro, nesta quinta e sexta-feira, conforme aponta relatório da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae). O problema, que é causado por uma falha em uma bomba na Elevatória do Lameirão, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio , está comprometendo a vida de cerca de 1 milhão de pessoas, que estão sem água há semanas, mas continuam recebendo as contas