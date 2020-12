Por O Dia

Publicado 03/12/2020 20:40 | Atualizado 03/12/2020 20:51

Rio - As câmeras de segurança da empresa de táxi aéreo onde Fernando Ignnácio foi executado, não registraram o momento da morte do contraventor. De acordo com informações do RJ2, da TV Globo, os equipamentos apresentaram problemas no dia do crime. Ignnácio foi morto a tiros por pelo menos quatro homens em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, no dia 10 de novembro deste ano . De lá para cá, a Polícia Civil tem encontrado dificuldades para desvendar o mistério por trás do sumiço das principais imagens do dia da morte do contraventor.