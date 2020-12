Projeções já mostram como será espaço do evento Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 12:16 | Atualizado 04/12/2020 12:33

Rio - A partir desta sexta-feira (4) até domingo (6) o Detran-Rio participa do evento Rio Moto Week, no Aerotown, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Aproveitando a presença de motociclista no encontro, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito vai promover jogos educativos para pais e filhos entenderem a importância da direção segura, tanto para motos como para carros. O evento será realizado sem contato ou aglomeração, com medição de temperatura e álcool em gel.

“Vivemos um período atípico, de restrições. E, com todos os cuidados, vamos aproveitar esse evento para mostrar a importância da direção segura para os motociclistas e para as crianças. Elas são os futuros motoristas”, explica Adolfo Konder, presidente do Detran.

Localização

O Aerotown fica na Avenida Ayrton Senna, 2541. Sexta, vai das 17h às 22h. Amanhã, das 12 às 22h. E domingo, das 12 às 20h.