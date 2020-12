Por Anderson Justino

Publicado 05/12/2020 10:41 | Atualizado 05/12/2020 12:59

Rio - Parentes e amigos lamentaram as mortes das primas Emily Victória Silva dos Santos, de 4 anos e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos, atingidas por balas perdidas na noite desta sexta-feira (4), enquanto brincavam na porta de casa, na comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A avó de uma das crianças, dona Lídia da Silva Moreira Santos, disse que havia acabado de descer do ônibus, quando ouviu os tiros e se assustou. Ela acusa a PM de ter atirado e não ter prestado socorro às crianças."Eu desci do ônibus e ouvi os disparos. Vi que tinha uma viatura da PM que saiu logo depois. Quando fui chegando perto de casa, eu vi que a Emily estava no chão com um tiro na cabeça e morta. Quando entrei no quintal, a mãe da Rebeca estava gritando que mataram a filha dela. Ela ainda estava viva, mas respirava com dificuldades. A socorrermos e levamos para a UPA, mas infelizmente não resistiu. A Polícia chega atirando, não pensa nos moradores das comunidades. Eram crianças que estavam brincando na porta de casa", disse a avó da menina Rebeca.

Avó conta que chegou em casa e viu neta e sobrinha mortas. #ODia



De acordo com informações, o crime ocorreu por volta das 20h30. As crianças brincavam na porta de casa, enquanto as mães conversavam. Uma vizinha relatou que PMs efetuaram disparos contra dois homens que estavam em uma moto.A pequena Emily foi atingida na cabeça e morreu ainda no local. A família disse que ela completaria 5 anos no próximo dia 23 de dezembro e estava empolgada com sua primeira festinha. "Ela queria uma festa da Moana, estava tudo preparado. Queria uma festinha igual à da prima. Seria a primeira festinha dela", completou dona Lídia.Já a menina Rebeca Beatriz, levou um tiro na região do tórax. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias. O sepultamento deve acontecer ainda na tarde deste sábado, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, também em Duque de Caxias.Em uma primeira nota, a PM disse apenas que foi acionada para verificar uma ocorrência de entrada de baleados na UPA de Sarapuí. Policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram até o local e constataram a morte das duas crianças.Em uma segunda nota, a Polícia Militar diz que "na noite de sexta-feira (04), equipe policial do 15ºBPM (Duque de Caxias) estava em patrulhamento na Rua Lauro Sodré, altura da comunidade do Sapinho, quando disparos de arma de fogo foram ouvidos. Não houve disparos por parte dos policiais militares. A equipe seguiu em deslocamento".A Polícia Civil diz que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar a morte de duas crianças, de 4 e 7 anos.