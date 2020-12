Por O Dia

Publicado 05/12/2020 19:13 | Atualizado 05/12/2020 19:30

Rio - Um policial militar foi morto a tiros, na tarde deste sábado, no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu. Segundo informações preliminares, Douglas Constantino Barbosa estava em um bar quando criminosos armados desceram de um veículo e dispararam contra ele. Douglas foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu. Esse é o segundo militar assassinado em menos de 24h na Baixada Fluminense ; Derinaldo Cardoso dos Santos, de 34 anos, tentou impedir um assalto a uma loja da Casa & Vídeo no Centro de Mesquita, na tarde de sexta-feira, quando foi baleado na cabeça e também não resistiu.De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Douglas Constantino, que era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), foi atingido por diversos disparos e chegou sem vida ao hospital.