Rio - A Polícia Civil tenta identificar os assassinos do cabo da Polícia Militar Douglas Constantino Barbosa, de 37 anos, morto a tiros na tarde deste sábado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . O portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou, neste domingo (6), um cartaz com o título “Quem Matou” pedindo informações sobre o paradeiro dos criminosos. A recompensa é de R$ 5 mil para informações que cheguem ao paradeiro dos autores do crime.O cabo Douglas Constantino, lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), foi o segundo policial militar morto em menos de 24 horas na Baixada Fluminense. No dia anterior, o PM Derinaldo Cardoso dos Santos, de 34 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça ao tentar impedir um assalto uma loja da Casa & Vídeo no Centro de Mesquita. Em 2020, a plataforma Fogo Cruzado mapeou 135 agentes de segurança baleados no Grande Rio. Desses, 53 foram mortos e 82 feridos. 39 vítimas fatais eram policiais militares.O policial militar estava em um bar na Rua Aiwa, no bairro Santa Rita. Segundo testemunhas, dois homens encapuzados chegaram de carro e desceram, indo em direção ao policial que não teve reação. Os criminosos estavam armados com fuzis. Ao atirarem contra o policial, fingiram do local levando a arma dele.O PM chegou a ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas já chegou sem vida.A Polícia Militar lamentou a morte do agente e informou que ainda não há informações sobre seu sepultamento.Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos envolvidos na morte CB Douglas, pedimos que denuncie pelos seguintes canais abaixo: O Anonimato é Garantido.WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,Telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177APP “Disque Denúncia RJ “.https://twitter.com/PProcurados (mensagens).Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para DHBF e PMERJ, que tem como prioridade prender os envolvidos na morte de Agentes de Segurança Pública no Rio.