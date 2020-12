Por O Dia

Publicado 06/12/2020 12:42

Rio - O Prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), nomeou mais uma vez Vinícius Cordeiro (Avante) como secretário de Proteção e Defesa da Causa Animal. Cordeiro já ocupou o cargo na segunda gestão de Paes, em 2015, e foi bastante elogiado pelo seu trabalho. A nomeação ainda não foi formalmente oficializada, mas a assessoria de Paes e o próprio Cordeiro confirmaram a informação pelas redes sociais, neste domingo.

Aceitei o convite do prefeito @eduardopaes_ temos o desafio de remontar a SEPDA, e fazer novamente o programa Bicho Rio exemplar. Agradeco novamente a confiança. A cidade vai recuperar sua pujança. https://t.co/d2YWWAEQsD

Vinícius Cordeiro é advogado, especialista em Direito Eleitoral, foi candidato a vereador nas últimas eleições e, atualmente, é presidente do partido Avante. Na segunda gestão de Paes (2015-2016), Cordeiro também ocupou o cargo de secretário da Secretaria de Proteção e Defesa da Causa Animal.

O novo secretário de Paes foi bastante elogiado no último governo e era um nome defendido por algumas entidades e protetores ligados à causa animal.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Desburocratização

Eduardo Paes também convidou Chicão Bulhões (Novo) para comandar a pasta de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Desburocratização da Prefeitura do Rio. Líder do Novo na Alerj, Bulhões vai renunciar ao seu mandato no próximo ano, já que seu partido não liberou o parlamentar para essa missão, como ele escreveu em carta pública.