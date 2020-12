Chicão Bulhões vai renunciar ao seu mandato no próximo ano, já que seu partido (Novo) não liberaria o parlamentar para essa missão Alexandre Brum / Agência O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 05/12/2020 17:29 | Atualizado 05/12/2020 17:41

Mais um deputado estadual fará parte do time do governo de Eduardo Paes (DEM) a partir de 2021. Depois de 'convocar' Renan Ferreirinha (PSB) para assumir a Secretaria de Educação, o prefeito eleito convidou Chicão Bulhões (Novo) para comandar a pasta de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Desburocratização da Prefeitura do Rio. Ele aceitou.

Líder do Novo na Alerj, Bulhões vai renunciar ao seu mandato no próximo ano - ele cumprirá até o fim deste ano -, já que seu partido não liberaria o parlamentar para essa missão, como ele escreveu em carta pública.

O parlamentar disse que aceitou o convite de Paes por vontade "de fazer o Rio voltar a sorrir e ser o melhor lugar para se fazer negócios no país".

"Um lugar que receba os bons empresários, empreendedores e investidores, grandes, médios e pequenos, de braços abertos, gerando empregos e renda. Um Rio cujo motor da economia criativa, do empreendedorismo, da energia, do comércio, do turismo e de tantos outros setores, torne a cidade mais próspera para todos os cariocas", declarou.

O deputado, que estava em seu primeiro mandato, relatou ter levado o assunto ao partido Novo como uma "oportunidade de levar agendas adiante e com um governo que não representa extremismos".

No entanto, segundo ele, após uma conversa amigável, o partido informou que não possuía interesse de liberá-lo para assumir a pasta. E que deveria renunciar ao mandato de deputado estadual, "conforme as regras e compromissos partidários assumidos".

"Lamentei, mas respeito, compreendo e aceito a decisão. Assim, irei renunciar da função legislativa que exerci com afinco e dedicação nos últimos anos e suspenderei a minha filiação ao partido Novo. Porém, não me afasto, mas me aproximo ainda mais do compromisso de não me mudar do Rio e lutar ativamente para mudar o Rio para

melhor", escreveu Bulhões.