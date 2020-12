A Linha Vermelha chegou a ser fechada nos dois sentidos por conta do confronto entre a polícia e bandidos na altura do Caju Centro de Operações Rio

Por Felipe Gavinho *

Publicado 06/12/2020 13:48 | Atualizado 06/12/2020 16:39

WhatsApp do DIA (98762-8248), mostra o momento da troca de tiros. Assista: Tiroteio assusta moradores do Caju e fecha a Linha Vermelha.



Assista;



Crédito: WhatsApp do DIA#ODia pic.twitter.com/nSLHAuYxIl — Jornal O Dia (@jornalodia) December 6, 2020 Rio - Um intenso tiroteio entre PMs e traficantes, no início da tarde deste domingo, no Caju, Zona Portuária do Rio, assustou moradores de comunidades próximas e interditou a Linha Vermelha, uma das vias expressas mais importantes da cidade. Um vídeo enviado ao, mostra o momento da troca de tiros.

De acordo com a PM, equipes do 4º BPM (São Cristóvão), de batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estavam fazendo um cerco preventivo na região para realizar a retirada de uma cabine na Linha Vermelha, na altura do Caju. Na comunidade Parque Alegria, equipes policiais foram atacadas por bandidos e reagiram. Até o momento, não há prisões, apreensões ou relatos de possíveis feridos.



Publicidade

A Linha Vermelha chegou a ficar fechada nos dois sentidos devido à atuação da Polícia Militar na região. Neste momento, ambos os sentidos estão liberados, na altura do Caju. O trânsito chegou a ficar lento no trecho, e o Centro de Operações Rio recomendou que motoristas utilizem a Avenida Brasil enquanto o tráfego era normalizado na região.

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos às 12h39, no Parque Alegria, no Caju. Em um vídeo divulgado no Twitter do Onde Tem Tiroteio-RJ (OTT-RJ), é possível ver carros voltando na contramão.

Publicidade

Nas redes sociais, um usuário lamentou o episódio ocorrido no início da tarde deste domingo. "Nem no domingo os moradores tem paz, vou te contar...".

Vídeo mostra momento em que motoristas voltam na contramão OTT-RJ / Divulgação

Publicidade

Em nota, a PM informou mais cedo que "a Linha Vermelha encontra-se com o fluxo de veículos interrompido no sentido Centro, na altura do Caju, a fim de resguardar a segurança dos usuários, em virtude de tiros disparados por criminosos contra policiais que estavam na via. O policiamento encontra-se reforçado no local".

* Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes



Publicidade

https://twitter.com/jornalodia/status/1335665221969567750