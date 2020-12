Rio tem previsão de chuva nesta terça-feira Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 18:34 | Atualizado 06/12/2020 19:46

Rio - Uma chuva forte poderá atingir o Rio de Janeiro no começo da madrugada desta segunda-feira, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova aproximadamente 60mm. Neste domingo, houve lento deslocamento de uma frente fria pelo oceano.

Na terça-feira (8), há previsão de céu encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo de todo o dia. A previsão é que chova cerca de 30mm.

Publicidade

Na quarta-feira (9), o tempo permanecerá instável, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Porém, essa chuva deve perder intensidade em relação à terça-feira. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média, cerca de 10mm em todo o Rio.

Na quinta-feira (10), a previsão é de tempo instável, com céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. Temperatura máxima prevista é de 28ºC.