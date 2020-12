Parte do material apreendido em uma das ações Disque-Denúncia / Divulgação

Publicado 06/12/2020 20:53

Rio - Policiais militares prenderam, neste domingo, seis homens suspeitos de tráfico de drogas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, três deles vendiam maconha e cocaína na localidade conhecida como Vila do Abraão. O trio foi identificado como Wellington, Gabriel e Marcus Vinícius. Com eles, foram encontrados diversos entorpecentes a serem contabilizados, além de material para endolação e oito munições de calibre .38mm.

Em uma outra ocorrência, a PM prendeu mais outros três rapazes em um veículo que circulava pela região. Eles não tiveram o nome divulgado. No carro em que estavam, a polícia encontrou drogas escondidas dentro de uma caixa de som no porta malas.

Segundo os agentes que participaram da ação, as prisões foram feitas com ajuda de uma denúncia ao Disque-Denúncia. Os suspeitos foram levados à 166ª DP (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada.