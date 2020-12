PF cumpre mandado de busca e apreensão contra ex-secretário de Transporte do Rio

Júlio Lopes Reprodução

Rio - Agentes da Polícia Federal cumprem, na manhã desta segunda-feira, mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participar de um esquema de pagamento de propinas na construção da Linha 4 do metrô da cidade. O principal alvo da ação é Júlio Lopes, ex-deputado federal e ex-secretário de Transportes do estado.

A operação Fim do Túnel tem como objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão na Zona Sul e Centro do Rio. As investigações consistem em desdobramentos das Operações Tollypeutes, Fatura Exposta e Ponto Final, e têm como finalidade apurar o esquema de pagamento de propina ao governo do Estado do Rio de Janeiro pela empresa responsável pela execução das obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, bem como por empresários do ramo rodoviário e setor da saúde.

A linha 4 do metrô começou a ser construída em 2010 para os jogos Olímpicos de 2016 para conectar a estação General Osório, em Ipanema, ao Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca.



De acordo com o MPF, em 2014, ao menos 18 vezes, Júlio Lopes, em razão de seu cargo, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida no valor de, ao menos, R$ 6,5 milhões paga pela Odebrecht. Ele teria recebido propina para facilitar licitação, contratação e execução das obras de construção, segundo as investigações.

Reprodução Agentes cumprem mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao ex-secretário de Transportes Júlio Lopes O Ministério Público Federal (MPF) realiza nesta segunda-feira (7), em conjunto com a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal (RF), a Operação Fim do Túnel, desdobramento das operações Tolypeutes, Ponto Final e Fatura Exposta, para investigar fatos praticados por Júlio Lopes, ex-deputado federal e ex-secretário de Transportes do Rio. Leia também Moro: "não precisa ser juiz, ministro ou presidente para fazer a coisa certa"

PGR é acionada para investigar Moro por contratação em consultaria da Lava Jato

Consultoria de Moro faturou mais de R$ 17 milhões com a Odebrecht No total, agentes da força-tarefa da Lava Jato cumprem sete mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de Lopes e outro contra João Maurício Ottoni de Araújo Pinho, apontado como operador do ex-parlamentar. Lopes atuou como secretário na gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Os investigados responderão pelo crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O MPF sustenta que, entre 29 de junho de 2010 e 04 de novembro de 2014, por ao menos 18 vezes, o ex-secretário de Transportes, em razão de seu cargo, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida no valor de, ao menos, R$ 6,5 milhões paga pela Odebrecht .

