Divulgação / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 10:33 | Atualizado 07/12/2020 11:17

Rio - A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial do Município, nesta segunda-feira, o calendário com as datas de vencimento do IPTU 2021. O contribuinte pode pagar o imposto à vista, com desconto de 7%, ou em 10 cotas.

Os contribuintes com cobrança de IPTU na cidade do Rio têm até o dia 05/02/2021 para pagar a cota única ou a primeira parcela do imposto. Os que pagarem de uma só vez garantem o desconto de 7%, mesmo percentual concedido no ano passado.

O IPTU 2021 pode ser pago em qualquer agência bancária autorizada pelo município em território nacional (consultar), caixas eletrônicos e pela Internet. Pode ser pago à vista, com 7% de desconto, ou em dez cotas iguais, sem juros. É possível também optar pelo débito automático, cadastrando-se junto ao banco onde possua conta corrente.

Confira o calendário:

COTA VENCIMENTO

COTA ÚNICA 05.02.2021

1ª COTA 05.02.2021

2ª COTA 05.03.2021

3ª COTA 08.04.2021

4ª COTA 07.05.2021

5ª COTA 08.06.2021

6ª COTA 07.07.2021

7ª COTA 06.08.2021

8ª COTA 08.09.2021

9ª COTA 07.10.2021

10ª COTA 08.11.2021