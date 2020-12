Linha Amarela não terá mais faixa reversível Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Rio - A concessionária Lamsa divulgou que não realizará mais a montagem da faixa reversível na Linha Amarela, a partir da próxima quinta-feira (10). A empresa esclareceu que a Prefeitura do Rio foi informada sobre a interrupção do serviço no último dia 4, por meio de ofício enviado à CET-Rio.



A decisão se deve em razão da falta de arrecadação desde a suspensão da cobrança do pedágio em 16 de setembro. As perdas contabilizadas pela companhia já passam de R$ 70 milhões. Com o atual cenário de encampação, a empresa será impactada na negociação de suas dívidas e futuramente na prestação de outros serviços.

A Lamsa afirmou que reconhece "a importância do respeito aos contratos em prol da segurança jurídica e do ambiente de negócios na cidade, principalmente neste momento, em que o Rio vive a expectativa pela retomada do crescimento".