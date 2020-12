Taxa de ocupação de leitos no Rio está em 92% na rede do SUS Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 13:28 | Atualizado 07/12/2020 13:29

Rio - Enquanto o número de casos e mortes por covid-19 não param de aumentar no Rio, uma outra preocupação toma conta da população fluminense: a falta de vaga e a consequente lotação do sistema de atendimento de saúde no município. De acordo com o balanço mais recente da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado no último domingo (6), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede SUS da capital é de 92%, e a de enfermaria chega a 88%.

Ainda segundo a SMS, há 394 pessoas que esperam na fila por uma realocação em leitos no município do Rio e na Baixada Fluminense. Desse total, 198 são para UTI. Vale lembrar que, na rede municipal, há cerca de 700 pacientes internados, sendo 276 em Unidade de Terapia Intensiva.

Se o panorama na cidade é preocupante, no estado a situação é parecida: considerando todas as unidades da rede estadual destinadas ao novo coronavírus, a lotação está em 63% em leitos de enfermaria e 82% nos de UTI. Todo esse contingente causa, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), uma fila de 472 pessoas que aguardam transferência para leitos de internação, sendo 220 para enfermaria e 252 para UTI.