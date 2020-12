Bombeiros montam hospital de campanha Ascom/CBMERJ

Rio - O Hospital de Campanha do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) começa a funcionar nesta segunda-feira (7), podendo oferecer novas vagas exclusivas para pacientes com casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. A medida vai ampliar a capacidade de atendimento a bombeiros ativos, inativos, seus dependentes e pensionistas também.

Toda a estrutura do local está montada ao lado do Hospital Central Aristarcho Pessoa (HCAP), localizado no Rio Comprido. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, também determinou, na última semana, a criação de um Gabinete de Crise para acompanhar a evolução do número de casos e reforçar a prevenção e o enfrentamento à pandemia nas fileiras da corporação.