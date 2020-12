Jeff Duarte é ator e se apresenta como o 'Malandro Encarnado' em gafieiras e espetáculos REPRODUÇÃO FACEBOOK

Por Yuri Eiras

28/12/2020

Rio - Jeff Duarte se irritou quando viu circular uma montagem onde o rosto de Marcelo Crivella era colado no corpo de um homem vestido de Zé Pelintra. A revolta não foi por admiração ao prefeito afastado, pelo contrário. A bronca é que o modelo usado era o próprio Jeff. O ator e pesquisador, militante da velha malandragem, é daqueles que chama mulher de cabrocha e cumprimenta levantando a aba do chapéu panamá. Há um tempo atrás, um ensaio fotográfico vestido como a entidade da Umbanda viralizou, e o malandro acabou metido em uma briga que não era sua: a das eleições municipais.

No primeiro turno, a candidata Martha Rocha (PDT) atacou Eduardo Paes (DEM) dizendo que ele tinha um "jeito malandro, debochado". Jeff, que rechaça o sentido pejorativo do termo malandro, não gostou da atitude. No debate do segundo turno, Marcelo Crivella (Rep) disse que Paes usava "chapeuzinho de Zé Pelintra" . Aí, foi o estopim. Com a prisão do prefeito, no último dia 22, o meme, iniciado em novembro, voltou a viralizar nas redes sociais. Internautas dizem que a ação contra Crivella seria 'vingança' espiritual do malandro.

"Na campanha, colocaram uma foto minha com o rosto do Marcelo Crivella, e me irritou bastante. Foi feito para denegrir a imagem dele, mas a foto era minha. Acabou dando uma força à campanha política do Eduardo Paes, ele foi votar de chapéu e tudo. É quase impossível descobrir quem fez essa montagem, mas, se eu descobrir, realmente vou acionar a Justiça. As pessoas pegam a minha imagem e manipulam livremente, tomam posse", reclama Jeff, que adotou o nome artístico de 'Malandro Encarnado'.

Passista de escola de samba, pesquisador da umbanda e da boemia carioca do início do século XX, Jeff Duarte luta para "desvincular a malandragem do banditismo" e "resgatar a figura poética do bom malandro". "Hoje sei que minha missão é desmistificar a figura do malandro, que na grande verdade sempre foi um revolucionário que lutou pela sua cultura, povo e raça", comenta. Uma vitória pode vir em breve da Assembleia Legislativa do Rio: o deputado estadual Átila Nunes (MDB) protocolou um projeto de lei que institui a entidade Zé Pelintra como patrimônio imaterial do Rio . A Alerj está em recesso, mas o tema pode ser votado no retorno dos trabalho. Jeff tira o chapéu.

"Seria um divisor de águas. A cultura negra, marginalizada, ganharia mais espaço. E há um interesse maior em desmistificar essa figura. Zé pelintra é praticamente um santo nosso. Se fosse católico, já estaria canonizado. O projeto de lei pode enaltecer uma figura que é nossa", opina.



