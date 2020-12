O PM Derinalto Cardoso dos Santos deixa esposa e dois filhos Reprodução / Internet

Rio - Os deputados estaduais Anderson Moraes (PSL) e Charlles Batista (Republicanos) protocolaram nesta segunda-feira (7) um projeto que propõe a entrega 'post mortem' da Medalha Tiradentes, a maior honraria do estado, ao cabo da PM Derinalto Cardoso dos Santos. O militar foi morto na na última sexta-feira, durante um assalto a uma loja da Casa & Vídeo em Mesquita, na Baixada Fluminense.

"Essa homenagem é o mínimo que podemos fazer para tentar confortar a família de um herói que foi brutalmente assassinado, com um tiro pelas costas, na tentativa de proteger o cidadão de bem", afirmou o deputado Anderson Moraes (PSL). Os parlamentares também protocoloram a criação do Diploma Policial Cabo Cardoso, destinado a premiar agentes de segurança pública que atuem de forma significativa na manutenção da vida da população fluminense. Cada deputado teria direito a conceder quatro honrarias por mandato, e o pedido deve ser devidamente justificado.

"Toda homenagem é justa é necessária pelo risco da profissão. Precisamos reconhecer e celebrar o valoroso trabalho dos profissionais da segurança pública em benefício da sociedade", opinou Charlles Batista, deputado pelo Republicanos.

Polícia prende suspeito de assassinato

No último domingo, a Polícia Militar prendeu Jonathan Santos Targino, suspeito de atirar e matar o PM Derinaldo Cardoso dos Santos. Além dele, também foi preso um rapaz identificado apenas como Vagner da Silva. Vagner teria dado cobertura para que os criminosos praticassem o roubo. No dia do crime, agentes já haviam prendido Jhonny Silva Quirino, que aparece junto com Targino em imagens da câmera de segurança do estabelecimento no momento do assassinato. Ele foi localizado em um esconderijo na Vila Kennedy, Zona Oeste da cidade.