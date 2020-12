Por O Dia

Publicado 08/12/2020 00:00

O Via Parque Shopping, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, está com uma nova atração para quem gosta de desafios. O Monster Race é o maior circuito de brinquedos infláveis da América Latina e conta com mais de 20 obstáculos gigantes e três blocos tematizados para diversão de toda a família. A atração ficará no estacionamento do shopping até o dia 24 de dezembro.

O parque possui uma estrutura de 2 mil m² e 150 m², de extensão e desafia seus participantes em um supercircuito com escaladas, escorregadores, floresta de bolas gigantes, labirintos e muitas outras atividades radicais. Para a segurança de todos os participantes, os brinquedos serão higienizados constantemente, o uso da máscara é obrigatório e as atrações funcionam com a capacidade reduzida.

O ingresso individual custa R$ 39,99; o combo 'família carioca', para quatro integrantes da mesma família, sai por de R$ 149,90; ou o combo 'Partiu Monster' por R$ 350, para grupos a partir de dez pessoas. Os clientes podem adquirir a entrada pela bilheteria. Adultos e crianças acima de três anos podem participar. Porém, os menores de 1,20 m precisam estar acompanhadas por um maior responsável.