Jovens agridem morador de rua em Campo Grande e são expulsos de academia de luta Reprodução

Rio – Dois jovens foram expulsos de uma academia de lutas, nesta segunda-feira, após um deles gravar o outro agredindo um morador em situação de rua na Estrada do Cabuçu, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. As imagens viralizarem na web neste fim de semana. A data da gravação do vídeo, as identidades dos envolvidos e o estado de saúde da vítima ainda são desconhecidos. Segundo a Polícia Civil, até o momento, não houve registro desta ocorrência na 35ª DP (Campo Grande).

As imagens causaram horror entre internautas. "Meu Deus quanta maldade de um ser humano, isso agente nei pode chamar de ser humano", disse uma rede social. "Animais covardes, queria ver essa valentia toda com lutador. Pessoa de rua já fraco de passar fome, ainda aparece um mostro desse. Que a justiça seja feita e ponha esse sujeito no xadrez. Lá dentro ele vai ver o que é apanhar", desabafa outra mulher. Outra ainda se espanta: "Meu Deus, que isso? Quanta violência, coitado estava deitado sem incomodar ninguém".

"A Academia Castelo D'ouro vem a público repudiar o ato de violência perpetrado por menores, sendo dois deles ex-alunos dessa academia, e um cidadão maior de idade, ciente e responsável por seus atos, sendo um deles o terrível e covarde ataque a um morador de rua que vive em situação de vulnerabilidade", afirma o diretor técnico Augusto Cesar Matheus de Oliveira, também conhecido como Matheus D’Ouro.

As cenas são fortes e duram 23 segundos. No registro, três pessoas aparecem nas imagens, além do morador em situação de rua. Um dos agressores já chega dando um chute na cabeça do homem, que estava deitado na porta de uma loja fechada. Em seguida, o segundo agressor dá um soco no morador, que continua sentado no chão sem conseguir expressar qualquer reação. A vítima então levanta e um dos agressores o chama para luta. O homem tenta se defender quando é socado repetidamente na região da cabeça e imediatamente imobilizado com uma "gravata".

O agressor joga o homem no chão e desfere novos golpes no pescoço, na cabeça e nas costas. Em seguida, dá um chute na costela do homem, que fica caído no chão.

"No vídeo veiculado mostra claramente a intenção do ato violento sem que possamos querem entender o outro lado, fato que o agredido não poderia e nem pode se defender frente a crueldade e o número superior de agressores que se levantaram contra ele, além do que já aqui declarado a situação de vulnerabilidade apresentada. A Academia Castelo Douro vem a público informar que estão desligados desta Academia a partir desta data, não fazendo mais parte do quadro de alunos e competidores", diz o diretor técnico em nota. "Deixamos aqui nossa solidariedade ao agredido e nos colocaremos a sua disposição indo ao local onde o mesmo foi agredido e levar-lhe apoio", frisa Matheus D'Ouro.