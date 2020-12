Taxa de ocupação de leitos no Rio está em 92% na rede do SUS Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 20:13

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), divulgado neste domingo (6), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede SUS da capital é de 92%, e a de enfermaria chegava a 88%. Na fila de espera, 394 pessoas aguardam por uma realocação em leitos. Na rede estadual a lotação está em 63% nos leitos de enfermaria e 82% dos de UTI. Com este aumento em todo o estado e poucos leitos disponíveis, muitas pessoas têm recorrido à Justiça para conseguir uma vaga em uma UTI.



Só em novembro, durante o plantão noturno da Defensoria Pública do Rio, foram 36 ações judiciais com pedidos de transferência para unidades hospitalares dedicadas à covid. Esse número é o dobro do registrado em outubro. O último dado atualizado, de 1º ao dia 5 de dezembro, mostra que já foram registradas nove ações por leitos.



Das 394 pessoas que aguardam por uma vaga na rede municipal, 198 são para UTI. O município, de acordo com a SMS tem cerca de 700 pacientes internados, sendo 276 em Unidade de Terapia Intensiva.



Com um panorama preocupante na cidade do Rio, no estado o alerta também foi ligado. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), já há uma fila de 472 pessoas aguardando por uma transferência para leitos de internação, sendo 220 para enfermaria e 252 para UTI. Estes pacientes podem ser regulados para diferentes redes, seja ela municipal, estadual ou federal.



Sem planos para endurecer medidas restritivas



Apesar do número de casos em crescimento, tanto prefeitura quanto o governo do estado não sinalizam um endurecimento nas medidas de restrição.

Na semana passada, governo e município anunciaram que iniciarão uma campanha de conscientização. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos) autorizou que os shoppings fiquem abertos 24 horas, o que, segundo ele, vai evitar aglomerações durante as compras de fim de ano e diminuir a sobrecarga do transporte público.

Questionada novamente pelo O DIA se pretende endurecer as medidas, a Prefeitura do Rio disse apenas que, a partir de uma parceria com o governo do Estado, vai abrir na rede municipal mais 220 leitos dedicados ao tratamento da doença para reduzir o tempo de transferência de pacientes de covid-19.



Em nota disse ainda que "o Hospital de Campanha da Prefeitura, no Riocentro, abrirá 170 leitos de enfermaria nos próximos quinze dias".



Registro da doença nas últimas 24h



Apesar da grande fila por um leito nos hospitais do Rio, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (7), os números de casos e mortes por covid-19 registraram queda na média móvel pelo segundo dia consecutivo. Nas últimas 24 horas foram registradas 20 mortes e 301 casos de contaminação. Esses são os menores índices do mês de dezembro.



A média móvel de mortes do Rio está em 80 óbitos por dia, o que dá um resultado negativo (-16%) em comparação aos 14 dias anteriores. Já a de casos também sofreu queda, chegando a 2.432 contaminações, com uma variação ainda positiva (57%) se comparado às duas últimas semanas.



De acordo com a pasta, são 371.376 casos confirmados e 23.151 óbitos por coronavírus.