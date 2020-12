Por O Dia

Publicado 08/12/2020 00:00

Três estudantes da unidade Recreio da escola Daltro faturaram medalhas na modalidade surfe feminino dos Jogos Estudantis deste ano, que terminam no dia 19. A medalha de prata ficou por conta da aluna do nono ano, Aymée Rezende. Já Letícia Calleia e Sarah Ozório, do nono e sétimo ano, respectivamente, ficaram com o bronze e somaram pontos na classificação geral da escola no campeonato.

Das quatro atletas da categoria feminino, três eram alunas da rede e ganham a bolsa-atleta. Segundo Teresa Daltro, diretora da unidade de ensino, a atitude é uma forma de incentivar a prática do surfe, que agora é considerado esporte olímpico.

"Quanto mais incentivamos o esporte, mais ajudamos o nosso país a se tornar uma nação saudável e que tem no esporte uma de suas principais bases. Quem sabe daí não nascem novos atletas que possam representar nossa nação mundo afora? Nós, como escola, estamos cumprindo com o nosso papel, que vai muito além de educar", diz.

As atletas compartilhavam do mesmo sentimento: esporte e educação caminham juntos!

"Me sinto muito feliz por representar a escola que acreditou no meu potencial como aluna e atleta. Foi o primeiro ano dos Jogos Estudantis com a modalidade de surfe e conseguimos conquistar o primeiro lugar. Esse foi meu primeiro ano no Daltro e foi um ano muito especial, essa conquista com certeza gerou uma integração maior entre nós, que além de alunas também somos atletas e é lindo ver todo nosso trabalho e dedicação render frutos. Sempre encontro minhas amigos no mar e acredito que essa conquista foi muito especial para todos nós. O esporte gera disciplina, integração, dedicação, respeito e fica melhor quando todo mundo trabalha junto para alcançar o objetivo", declarou Letícia, de 12 anos, sobre a conquista de sua equipe.

O campeonato aconteceu no último domingo, na praia da Barra da Tijuca, e faz parte da tradicional competição que movimentam as escolas do Rio. Chamada de Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro (JEERJ), o intuito é promover o esporte entre jovens de 12 a 17 anos, nas mais diversas modalidades. O evento, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, segue protocolos rígidos de segurança e saúde, por conta da pandemia do novo coronavírus, e conta com coprodução da Spiridon e patrocínio da Enel Distribuição Rio.

O secretário de estado de Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Bornier, afirma ser um desafio para o Rio ser o único estado da Região Sudeste a realizar a competição. "Em um período em que pesquisas indicam que jovens têm deixado de praticar esportes, os Jogos Estudantis vêm contribuir para a mudança deste cenário. Este evento vai além da promoção da competição esportiva, pois fortalece o espírito de superação e engaja jovens e seus familiares no âmbito do exercício físico e bem estar", comentou.