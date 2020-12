Por O Dia

Publicado 08/12/2020 00:00

O Natal do ParkShopping Campo Grande vem encantando os clientes do estabelecimento comercial desde o dia 19 de novembro. Quem circula pelo local se depara com animaizinhos de pelúcia como cachorros e gatos. Com uma proposta mais contemplativa, devido ao momento atual, uma casa com um jardim divertido estará em exposição no piso L1, em frete à Riachuelo. E para os que quiserem levar o pet para o shopping, um trono para fotos foi desenvolvido especialmente para recebê-los. Assim, será possível fazer um registro natalino com o mascote da família.

Na Praça dos Restaurantes, os clientes vão se surpreender com uma grande Bola de Natal com 4 metros de altura iluminando os jardins da área externa. E o melhor: eles vão poder entrar e fazer selfies dentro da própria estrutura. Outra forma de garantir uma foto caprichada é na área externa do shopping, no acesso A. O famoso e tão esperado túnel de luz será instalado trazendo a magia do Natal.

O Papai Noel tão esperado não poderia ficar de fora, mas este ano estará em um totem digital. O cliente pode escolher fazer a foto apenas com o Papai Noel ou com ele e sua turma. Ao selecionar a melhor opção, se posiciona para aguardar os segundos de captura da foto. Ao final, o shopping envia a foto por e-mail com uma assinatura do Natal 2020.