Veículo usado pelos bandidos ficou pendurado no cofre Reprodução São Gonçalo RJ

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 06:44 | Atualizado 08/12/2020 06:49

Rio - A ousadia de bandidos assustou funcionários e clientes de um posto de combustível em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo informações, homens armados usaram um carro roubado para arrombar o cofre do estabelecimento que fica ao lado das bombas.



De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de assalto ocorreu na RJ-104, no bairro Tribobó. A ação dos bandidos acabou frustrada e o carro acabou ficando preso no cofre.



Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no local, mas não localizaram os criminosos. A placa do veículo era da cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e tinha registro de roubo.



Moradores do bairro reclamam da onda de violência na região.