Publicado 08/12/2020

Rio - A Prefeitura de Italva, no Noroeste Fluminense, confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no município. A informação do Centro de Atendimento à Covid da cidade foi divulgada nas páginas oficiais de Italva nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira.

No comunicado a Secretaria Municipal de Saúde de Italva reforça "a necessidade de isolamento social e das medidas de proteção contra o coronavírus devido ao grande aumento do número de infectados" na cidade.

Italva, que tem pouco mais de 15 mil habitantes, contabilizava, até esta segunda-feira, 593 casos de coronavírus, com 13 mortes causadas pela doença, de acordo com boletim epidemiológico do município.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), informou que os casos suspeitos de reinfecção por coronavírus precisam ser investigados pelo Ministério da Saúde.

A pasta também destacou que cabe ao município fazer a notificação à Secretaria de Estado de Saúde, que a repassa ao Ministério, caso as informações fornecidas se enquadrem nos critérios definidos em nota técnica encaminhada aos municípios.

Até agora, a SES disse não ter sido notificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Italva sobre o caso citado. No momento, só há no Rio um caso considerado suspeito, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, caso este ainda em análise pelo Ministério da Saúde.