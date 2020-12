Material apreendido em operação da PF Divulgação / Polícia Federal

Publicado 08/12/2020 08:02

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) cumprem mandados contra suspeitos de pornografia infantil no estado do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira. A Operação a Caçada foi deflagrada para o combate ao abuso sexual infantil e contra a divulgação de material pornográfico de crianças.

Os policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão, em cinco municípios do estado: na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro; Niterói, na Região Metropolitana; Volta Redonda, Sul Fluminense; Macaé e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Até o momento, um suspeito foi preso em flagrante durante a ação.

De acordo com a PF, as investigações contaram com o apoio da Interpol em Roma, na Itália. A unidade de Crimes Cibernéticos da cidade italiana apreendeu material enviado por criminosos do Brasil.



O Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil (NURCOP) com a utilização de ferramentas específicas e o monitoramento, identificou uma rede que distribuía para pessoas de diversos países, arquivos com cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nas imagens, há abusadores do sexo masculino e feminino.





Os materiais apreendidos, em especial os equipamentos eletrônicos, como notebooks, HD e celulares, serão submetidos a exame pericial para o aprofundamento das investigações, para identificar vítimas, outros criminosos e crimes praticados.



Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelas 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, 2ª Vara Federal Criminal de Volta Redonda/RJ e 2ª Vara Federal Criminal de Niterói/RJ.