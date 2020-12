Por O Dia

Publicado 08/12/2020 08:41 | Atualizado 08/12/2020 09:44

Rio – A chuva forte, entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, causou transtornos para os moradores da Região Metropolitana. Na capital, vários bairros ficaram com as ruas completamente alagadas.



Na manhã desta terça, os reflexos ainda eram grandes em alguns pontos. Em Vila Isabel, por exemplo, a Rua Alexandre Calaza ainda estava debaixo d'água.

Niterói registrou o maior volume de chuva na Região Metropolitana. Foram 108 milímetros, nas últimas oito horas. Como resultado, vários bairros ficaram debaixo d’água. Moradores registraram alagamentos em Icaraí, Fonseca e Santa Rosa. As sirenes foram ligadas em pelo menos três comunidades.Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, câmeras de segurança registraram o momento em que um casal com um bebê teve que abandonar o carro no meio da enchente. Eles se abrigaram em um condomínio.A chuva trouxe transtornos também para moradores das regiões Serrana e dos Lagos. Nova Friburgo foi o município que mais choveu no estado nas últimas horas. Várias ruas da cidade ficaram alagadas.A chuva também atinge as cidades de Cabo Frio, Araruama e Rio das Ostras.