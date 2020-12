Ação conjunta entre PM e Civil apreende 600 pés de maconha em Paty de Alferes Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 09:47 | Atualizado 08/12/2020 10:09

Paty de Alferes – Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar terminou com a apreensão de cerca de 600 pés de maconha, em Paty de Alferes, Região Centro-Sul Fluminense. Um homem foi preso em flagrante.



De acordo com a polícia, o material estava em uma estufa, dentro de uma casa no bairro Maravilha.



O homem preso tem 36 anos e foi levado para a 96ª DP (Miguel Pereira), onde foi autuado.