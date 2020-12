Anderson Gomes e Agatha Reis Arquivo Pessoal

Rio - Mil dias após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, Agatha Arnaus Reis, viúva de Anderson, fez um post emocionante em homenagem ao marido, com quem foi casada por cerca de 4 anos e teve um filhinho, o pequeno Arthur, hoje com 4 anos e 7 meses, portador de necessidades especiais.

"1000 dias! Anderson, sei que onde você estiver, está sorrindo e cuidando de nós. Por aqui, seguimos focando no Arthur, lembrando de momentos engraçados que vivemos ao seu lado e buscando respostas. Sua partida causou e causa muita dor, há momentos de choro, de dor e de revolta, mas seguimos com fé de que compreenderemos tudo", escreveu ela no Instagram.