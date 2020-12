Paula Mary, delegada da Polícia Federal Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 12:49 | Atualizado 08/12/2020 12:55

Rio - Um suspeito foi preso em flagrante durante uma ação da Polícia Federal (PF) contra a pornografia infantil, na manhã desta terça-feira, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A Operação a Caçada foi deflagrada para o combate ao abuso sexual infantil e contra a divulgação de material pornográfico de crianças

Os policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão, em cinco municípios do estado: na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro; Niterói, na Região Metropolitana; Volta Redonda, Sul Fluminense; Macaé e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a delegada Paula Mary, responsável pela operação, no endereço de Campos, um homem estava em posse de arquivos de cenas de abusos e exploração de crianças e adolescentes. Ele foi preso em flagrante.

A delegada Paula Mary fala sobre operação da PF contra pornografia infantil. #ODia



Crédito: Estefan Radovicz / Agência O Diahttps://t.co/dwdP4JRjwN — Jornal O Dia (@jornalodia) December 8, 2020

As investigações contaram com o apoio da Interpol em Roma, na Itália. A unidade de Crimes Cibernéticos da cidade italiana apreendeu material enviado por criminosos do Brasil. "No caso específico do caso do Rio de Janeiro, nosso Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil em Brasília, nos encaminhou a informação de um investigado, que compartilhava e distribuía cenas de abusos sexuais para outras partes do mundo. Essa informação foi corroborada pela Interpol de Roma, que recebeu uma notícia do compartilhamento desses arquivos ilícitos", explica a delegada.

Nas imagens, há abusadores do sexo masculino e feminino. "Não existe um perfil de abusadores de crianças, tanto homens como mulheres... Nas imagens, por exemplo, analisadas e investigadas há abusadores do sexo feminino. Há mulheres abusando de crianças do sexo feminino e masculino, tanto criança como adolescente", destaca Paula.

Os materiais apreendidos, em especial os equipamentos eletrônicos, como notebooks, HD e celulares, serão submetidos a exame pericial para o aprofundamento das investigações, para identificar vítimas, outros criminosos e crimes praticados.