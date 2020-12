Eduardo Paes apresenta Chicão Bulhões que será o futuro secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em evento para empresários em Copacabana Daniel Castelo Branco

Por Beatriz Perez

Publicado 08/12/2020 15:38 | Atualizado 08/12/2020 16:59

Rio - O prefeito eleito Eduardo Paes disse na tarde desta terça-feira que gostaria de discutir o tema da vacinação contra a covid-19 com o governador de São Paulo, João Doria, mas afirmou que não quer fazê-lo pela imprensa.

Durante anúncio do plano estadual de imunização contra a covid-19 na segunda-feira, João Doria, disse durante coletiva de imprensa que recebeu um telefonema do prefeito eleito do Rio. Segundo o tucano, Paes disse que "o Rio não vai aguardar um programa de vacinação para o mês de março, e desejará vacinar o mais breve possível, começando pelos profissionais de saúde da cidade do Rio".

Questionado, Paes disse que João Doria não faltou com a verdade na declaração. Mas, evitou anunciar medidas e disse esperar por um programa nacional de imunização. "Nós tivemos uma conversa. O governador João Doria não faltou com a verdade. Eu disse que gostaria de discutir sim o tema (da vacina), mas tem que discutir entre técnicos, não pela imprensa", afirmou ao sair de evento com empresários em um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O prefeito eleito disse que durante a conversa com Doria na manhã de segunda-feira falou sobre seu futuro secretário de Turismo, que é um quadro do PSDB carioca, e manifestou com o governador de São Paulo uma angústia com a falta de vacinas. "Se eu pudesse eu tomava e aplicava em todo mundo hoje ( a vacina). Eu manifestei uma angústia que todos temos", afirmou na tarde desta terça-feira.

Diante da saturação de leitos na rede de saúde da capital por conta do aumento nos casos de covid-19, Eduardo Paes disse que não pretende adotar restrições de medidas e que se compromete com ampliação de leitos.

Anúncio de secretários

O prefeito eleito apresentou durante o evento LIDE Rio de Janeiro o seu futuro secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Chicão Bulhões, que precisou renunciar do mandato de deputado estadual para aceitar o cargo, por determinação de seu partido, o Novo. Paes também confirmou que o advogado Eduardo Cavaliere será seu Secretário de Meio Ambiente e que o economista Sérgio Besserman será o subsecretário de Mudanças Climáticas da pasta. "Mais uma pessoa jovem e inovadora", disse sobre o novo secretário. O advogado tem 26 anos.

O deputado estadual Jorge Felippe Neto assumirá a Secretaria Municipal de Trabalho. O prefeito eleito disse que amanhã deve terminar de anunciar seu secretariado.