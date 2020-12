Eduardo Paes apresenta secretariado Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 07/12/2020 11:49 | Atualizado 07/12/2020 16:35

Rio - A nova leva de secretários anunciada pelo futuro prefeito Eduardo Paes (DEM) mistura nomes técnicos, como o de Marcus Faustini para a Cultura, e alianças estratégicas para a gestão. Filha do ex-prefeito César Maia e irmã gêmea do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, Daniela Maia, de 50 anos, foi a escolhida para assumir a presidência da Riotur, responsável pela organização do carnaval. Em coletiva nesta segunda-feira, Paes projetou que a folia de julho de 2021 "a maior festa da história do planeta".

"Entra uma pessoa com experiência e que tem o desafio de cuidar do meu coração, que é o carnaval. A gente vai, se Deus quiser, em julho, realizar a maior festa da história do planeta, celebrando o Rio e a alegria", disse Paes.

Publicidade

A futura presidente da Riotur terá a difícil tarefa de organizar o atípico carnaval em pleno inverno por conta da pandemia. Ela afirmou que ainda irá debater as melhores saídas para evitar uma folia irregular em fevereiro, sem os cuidados necessários.

"Eu acho que temos que esperar. Vai haver carnaval, mas com todas as preocupações relacionadas com o que a gente está vivendo. Fevereiro, não teremos. Foi transferido para julho e vai ser uma festa belíssima. Vamos tomar os cuidados necessários, e julho é o prazo perfeito para organizarmos tudo", afirmou Daniela, que ainda deve discutir a verba destinada às escolas de samba, polêmicas durante a gestão do atual prefeito Marcelo Crivella.

Publicidade

Na foto, Daniela Maia, futura presidente da Riotur Estefan Radovicz / Agencia O Dia

A Riotur também foi epicentro de uma crise do governo Crivella. Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da instituição, foi alvo de investigação do Ministério Público que apontava um suposto 'QG da Propina' encabeçado por Rafael.

Publicidade

PSDB terá a pasta do Turismo

Eduardo Paes também anunciou Cristiano Beraldo, quadro do PSDB carioca, para a secretaria de Turismo. Ao anunciá-lo, o prefeito eleito fez cumprimentos ao presidente do PSDB fluminense, Paulo Marinho, e ao governador de São Paulo, João Dória (PSDB). Paes projetou que o estado paulista será aliado político e fundamental na retomada do turismo. "São Paulo será enorme parceiro político do Rio, principalmente no turismo. Tenho certeza que o Rio vai receber de braços abertos os paulistas que quiserem passar aqui o seu verão. Apesar dos problemas, essa cidade continua incrível, maravilhosa. Vamos ter, com os cuidados da pandemia, um grande número de paulistas já agora em dezembro e janeiro", disse.

Publicidade

Eduardo Paes apresenta futuros secretários da Prefeitura do Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia

Nome técnico na pasta da Cultura

Publicidade

Produtor cultural e criado na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, Marcus Faustini, de 49 anos, foi anunciado como secretário de Cultura. Ele é próximo de Paes há quase dez anos e será responsável por retomar o protagonismo da pasta. A ideia do futuro secretário é "territorializar" os investimentos e dar atenção especial aos pólos culturais da periferia da cidade.

"A cultura pode ajudar o desenvolvimento da cidade. Pensar de maneira territorializada é a primeira missão no primeiro ano. A cultura abriu minha cabeça enquanto jovem no Cesarão, e toda minha trajetória é fruto da cultura e da ação social. Vamos fazer uma secretaria participativa. É um desejo do prefeito", afirmou Faustini.

Publicidade

"A situação da secretaria é ruim, bem precária, mas a ideia do prefeito é lançar um programa de auxílio aos produtores da cultura prejudicados pela pandemia. Teremos uns dias para desenhar o projeto", completou o futuro secretário.

Além de Daniela Maia (Riotur), Cristiano Beraldo (Turismo) e Marcus Faustini (Cultura), Paes também anunciou Wagner Coe para a subprefeitura da Grande Tijuca e Rodrigo Toledo para a subprefeitura das Ilhas (do Governador, do Fundão e Paquetá). Nos próximos dias, o futuro prefeito deve oficializar Jorge Felippe Neto (PSD) para a secretaria do Trabalho e Chico Bulhões (Novo) para Secretário de Desenvolvimento Econômico.