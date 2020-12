Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 07/12/2020 06:00

O quadro fiscal do Município do Rio é considerado preocupante. Ainda assim, o prefeito eleito, Eduardo Paes (DEM), e a sua equipe garantem a retomada de um programa que foi a marca de sua gestão: o acordo de resultados. Trata-se de uma bonificação (apelidada de 14º salário) que os servidores municipais recebiam pelo cumprimento de metas — o pagamento saía sempre em julho do ano seguinte. Segundo o futuro secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, a medida estará de volta já em 2021.

"Vamos voltar com o acordo de resultados já no primeiro ano. A gente tem que ir aos poucos, tem que ir olhando para o caixa e fazendo direito. Mas é muito mais o conceito da meritocracia que retorna", declarou o futuro chefe da Fazenda à coluna. "E a gente vai escalonando aos poucos como vamos premiar e bonificar quem cumpre meta", acrescentou.

Em entrevista à coluna no último sábado, Paes também defendeu o retorno do programa na administração pública municipal. E Pedro Paulo disse que a ideia é voltar com "a cultura de estabelecer metas".

"No nosso primeiro ano de governo, em 2009, a gente começou com dois órgãos, a Secretaria de Educação e a RioFilme. No final do sexto ano, a gente já tinha 100% dos servidores dentro do acordo, acho que a última que entrou foi a Comlurb, três anos antes. A gente vai voltar com a cultura de estabelecer metas e voltar com indicadores", afirmou Pedro Paulo.

No entanto, para tirar do papel essa e outras medidas do papel diante de uma estimativa de déficit de R$ 10 bilhões para o próximo ano, ele diz que fará um Plano de Emergência e Recuperação Fiscal no município — seguindo o modelo do regime de recuperação, ao qual o Estado do Rio aderiu. Ou seja, segundo o futuro secretário de Paes, haverá ajustes nas despesas e ações para 'atacar' a parte da receita (e, assim, incrementar a arrecadação do caixa do Rio).

Saída política

Enquanto, de um lado, adota um plano emergencial em solo carioca, de outro, o governo Paes intensificará as articulações políticas para reverter a crise fiscal. O prefeito eleito e Pedro Paulo irão essa semana a Brasília para agendas com o presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica da União.

Paes também falou sobre isso: "Vou usar todos os mecanismos e instrumentos políticos que eu tiver à disposição para a gente garantir que a cidade seja bem tratada. Eu acho que a boa vontade vai existir porque simplesmente essas pessoas (Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM) são todas do Rio".