Eduardo Paes apresenta Chicão Bulhões que será o futuro secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em evento para empresários em Copacabana Daniel Castelo Branco

Por Beatriz Perez

Publicado 08/12/2020 18:14

Rio – O prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) anunciou, nesta terça-feira, novos nomes que integram a sua equipe de governo. Para a pasta de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Simplificação: Chico Bulhões. O anúncio foi feito durante um evento para empresários.

“Embaixo dessa secretaria (Desenvolvimento Econômico e Inovação e Simplificação), nós vamos ter todos os setores de fiscalização da Prefeitura. Não queremos mais que aqueles que querem investir na cidade, tendo que fazer gincana dentro do centro administrativo do Centro da cidade, se deslocando de um andar para o outro, de um prédio para outro, uma sala para outra, com protocolo, essas loucuras que as pessoas do setor privado passam”, detalha Paes.

Bulhões deu o tom de como vai encarar o projeto como titular da pasta. “Quero que o Rio seja número 1. Não tem nenhuma razão, a segunda maior cidade do país, o segundo maior PIB do país, não estar voando. Claro que o mundo hoje vive o desafio da pandemia, todos nós nos unindo para passar isso, mas não tem nenhuma razão para a gente passar apenas que a gente tem que ser só a cidade da festa, e não é. Nós somos a cidade da festa, também. Mas somos um lugar incrível para morar, e a gente tem que ser um lugar incrível para fazer negócio. Essa é a nossa missão, e a gente vai estar sempre aberto, sempre ouvindo, com muita ética, com 100% de transparência, que vai ser a palavra de ordem, mas trabalhando pra essa simplificação, e pra que todo mundo possa ficar no Rio e voltar para o Rio, que é o que a gente quer”, defende ele.

O democrata também confirmou o advogado Eduardo Cavaliere para a Secretaria de Meio Ambiente. “Mais uma pessoa jovem e inovadora", disse o prefeito eleito sobre o novo secretário, que tem 26 anos. Na mesma pasta, o economista Sérgio Besserman atuará como subsecretário de Mudanças Climáticas.

“Quero deixar muito claro. Tenho muito orgulho dos meus dois mandatos como prefeito dessa cidade, mas quero afirmar que nosso melhor governo estar por vir. Nós não seremos administradores de crise, não andaremos olhando para o lado ou trás, sim para frente. Estamos montando uma equipe que sabe e conhece e acredita enormemente no potencial dessa cidade. O Rio é um lugar muito especial”, frisa o prefeito eleito.

Paes afirmou que o deputado estadual Jorge Felippe Neto assumirá a Secretaria Municipal de Trabalho. E disse que, nesta quarta-feira, deve terminar de anunciar seu secretariado.