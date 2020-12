Por O Dia

Rio - A Força-Tarefa da Polícia Civil, por meio da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), prenderam, nesta terça-feira, Maicon de Oliveira Nascimento, conhecido como gordão. Ele é apontado como gerente do tráfico da Comunidade Inferninho, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.



Segundo as investigações, o criminoso integrava uma facção criminosa que está se aliando a milicianos em diversos pontos do Estado para formar uma "narcomilícia". Por sua vez, a milícia que atua na região está se aliando a traficantes da quadrilha em busca de expandir territórios e explorar diversos serviços, como transporte alternativo, fornecimento de internet e venda de botijões de gás, entre outros.



As informações apontaram que o criminoso, em companhia de outros dois traficantes da comunidade, executaram uma vítima com diversos tiros, em plena luz do dia, no dia 19 de setembro do ano passado, dentro da localidade.