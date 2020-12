Volta Redonda confirma mais uma morte devido à covid-19 e chega a 266 Divulgação

Publicado 09/12/2020 08:57 | Atualizado 09/12/2020 08:58

Rio – As comemorações de Réveillon estão suspensas em Niterói. O objetivo é evitar aglomerações e manter o controle da pandemia de Covid-19. A determinação, que será publicada em decreto no Diário Oficial do Município, segue orientação do comitê científico e do gabinete de crise da Prefeitura de Niterói e vale para casas de festa, bares, clubes, restaurantes e demais eventos com venda de ingresso.

“Nossa orientação é que não haja nenhum tipo de evento de Réveillon que não seja o das famílias, com pessoas que já estão convivendo. Nosso objetivo é salvar vidas, evitar a disseminação do novo coronavírus e manter as atividades econômicas abertas e funcionando”, explicou o prefeito Rodrigo Neves durante transmissão ao vivo nas redes sociais do Município. “Queremos evitar aglomerações para que, no dia 15 de janeiro, após o Ano Novo, a gente não tenha uma situação de calamidade na Saúde. Acredito que, com a colaboração dos cidadãos de Niterói, nós vamos entrar no ano de 2021 com a perspectiva da pandemia sob controle”.

O prefeito frisou que não haverá nenhum tipo de evento nas praias da cidade para que não haja aglomeração de pessoas.

"Niterói tem uma margem de leitos para atender a população e um controle maior da pandemia do que as cidades vizinhas, mas estamos percebendo um aumento nos casos. Não é necessário, neste momento, fazer restrição de atividades econômicas ou lockdown, mas é importante que a gente adote novas medidas”, disse.

Rodrigo Neves informou também que a partir da próxima quinta-feira (10), bares e restaurantes, que estavam autorizados a permanecer abertos até 2h, terão novamente o horário de funcionamento limitado até meia-noite.

O prefeito anunciou que, nos últimos 20 dias foram distribuídas 180 mil máscaras para a população e, até o fim de dezembro, serão 500 mil novas máscaras entregues, totalizando dois milhões de máscaras disponibilizadas desde o início da pandemia.

“Peço a todos os niteroienses que perseverem no uso de máscaras quando precisarem ir à rua porque essa é uma medida básica de prevenção ao vírus. O uso da máscara, o uso de álcool gel e o distanciamento social são essenciais. A sanitização de ruas também prossegue de forma intensa, em todas as regiões da cidade”, destacou o prefeito.

Calendário

O prefeito ressaltou que começou a ser feito nesta terça-feira o crédito para os beneficiários do programa Renda Básica Temporária. Além disso, também foi realizado nesta terça-feira o repasse para os microempreendedores individuais. Até o dia 14, todas as pessoas atendidas por programas sociais da prefeitura terão seus créditos. Rodrigo Neves lembrou, ainda, que a segunda parcela do 13º salário de todos os servidores da Prefeitura de Niterói será paga na próxima quinta-feira (10).

Boletim

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que o município já tem 17.576 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 18.411 casos confirmados da doença e 152 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Niterói registra 548 óbitos.

A cidade permanece no estágio amarelo nível 2, alerta máximo e o indicador síntese está em 7.63. O indicador síntese é composto de 12 critérios, como número de leitos disponíveis, casos confirmados e número de óbitos, e orienta o Plano de Transição Gradual para o Novo Normal. Quando o indicador chegar em 5, a cidade passa para o estágio amarelo nível 1 – alerta, e novas atividades serão permitidas. Caso o indicador atinja 10, a cidade chega no estágio laranja – atenção máxima, e novas medidas de restrição poderão ser implantadas.