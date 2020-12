Operação 'Em nome da mãe' prendeu 22 suspeitos de violência doméstica Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 11:54 | Atualizado 09/12/2020 12:07

Rio – Um dos presos na operação desta quarta-feira (9), realizada contra suspeitos de violência doméstica, é apontado como autor de dois estupros na pacata Ilha de Paquetá. A informação é da delegada Ornellas, diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), afirmando que o homem foi localizado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A operação “Em nome da mãe”, resultou na prisão de 23 foragidos

Cristiano Santos, de 49 anos, ainda é acusado de matar um policial militar em 2005. Ele estava foragido há mais de um ano.



Segundo a própria delegada, outro preso é investigado em oito inquéritos dentro da polícia. Ele é acusado de agredir três mulheres. O homem foi encontrado em um bar na cidade de São Gonçalo. Segundo a polícia, ele morava em uma comunidade controlada pelo tráfico e estava sendo monitorado.



“A mulher precisa entender que ela é a vítima. Ela não pode se sentir culpada de nada. É importante que a mulher saiba que existe a lei”, explica a delegada.



A ação teve o objetivo cumprir mandados de prisão contra autores de crimes praticando contra a mulher. O nome dado a operação tem como finalidade alertar para as diversas formas de violência sofrida por mulheres.



A maioria dos presos estava em débito com a pensão alimentícia.



“É uma prisão não penal, mais que precisa ser cumprida. Há um número enorme de débitos de pensão alimentícia. Isso revela a irresponsabilidade dos pais com relação aos filhos. Isso representa uma violência estrutural contra a mulher”, frisa a delegada.