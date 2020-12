Falta de pagamento leva funcionários terceirizados a interromper os trabalhos nos postos do Detran. Na foto, Wellington Borges,fotografando avisos ao público que procurou o Posto de Vila Isabel. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Carina Petrenko*

Rio - Os serviços de identificação civil, emplacamento e vistoria do Detran-RJ seguem paralisados nesta quarta-feira (9). As atividades estão suspensas desde a segunda-feira (7) devido a uma greve de funcionários terceirizados que prestam serviços ao órgão. A paralisação ocorre pela falta de pagamento de salários, vale-refeição e passagem referentes aos meses de outubro e novembro.

No posto de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, alguns clientes agendados se depararam com a unidade vazia. Adelmo Bruno, de 87 anos, esteve na unidade para realizar a baixa de alienação no veículo. "O site do Detran está agendando para Vila Isabel, porém, aqui, estão sem atendimento por causa da falta de funcionários", diz. Ele conta que realizou o agendamento na última sexta-feira (4) e que também tenta agendar uma transferência de propriedade. "Estou há meses tentando, no site diz que não tem postos disponíveis para realizar o agendamento", completa.

Publicidade

"Só ia tirar foto e digital para iniciar o processo de habilitação A e B. Estou prejudicado no trabalho por conta disso", conta Wellington Borges, outro cliente que foi a unidade de Vila Isabel e a encontrou fechada.

O administrador Jonathas Santos também foi ao posto de Vila Isabel e se decepcionou. "Fui incluir o GNV na documentação do carro", conta. "Já foi complicado realizar o agendamento, pela sobrecarga no site do Detran e as linhas estarem sempre ocupadas". Ele conta que conseguiu realizar o agendamento através do telefone, no dia 2 de dezembro. "Pelo site, sempre fora do ar", finaliza.

Publicidade

Serviços suspensos



Questionada, a assessoria de imprensa do Detran-RJ disse que as unidades de vistoria estão temporariamente paralisadas desde a última segunda. A previsão é que os serviços sejam retomados ainda nesta semana. As emissões de 1ª e 2ª via do documento de identidade também estão suspensas temporariamente, sem previsão de retorno.

Publicidade

O Detran-RJ suspendeu temporariamente os serviços de emplacamento de veículos nos postos de vistoria do estado do Rio. O presidente do órgão, Adolfo Konder, afirmou que já deu início à regularização desta situação, e o processo está em fase final de contratação de empresa para prestação dos serviços de emplacamento. A previsão de retomada das atividades é de até 30 dias.

Ainda de acordo com o Detran, as paralisações ocorreram por conta da regularização dos contratos com empresas terceirizadas, e que busca retomar as atividades o mais rápido possível.

Publicidade

Clientes agendados



O Detran-RJ informa que quem estava agendado e não conseguiu atendimento poderá voltar ao mesmo posto nos cinco dias úteis subsequentes à reabertura, sem necessidade de reagendamento.

Publicidade

Postos fechados

De acordo com o Detran-RJ as unidades temporariamente paralisadas são os postos de vistoria de: Parada de Lucas, Nova Iguaçu, Vila Isabel, Cocotá, Haddock Lobo, Infraero, Santa Cruz, Paraíba do Sul, Itaperuna, Vassouras, Angra dos Reis, Petrópolis, Macaé, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Niterói, Itaboraí, Magé, Mesquita, Valença, Cachoeira de Macacu, Paty de Alferes, Campos I, Cordeiro, Paracambi, Macuco, Barra do Piraí, Casimiro de Abreu e Miguel Pereira.

Publicidade

Os postos de Campos 2, Campo Grande, Santa Cruz e Barra Mansa estão fechados após funcionários testarem positivo para covid-19.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno