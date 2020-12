Reunião do prefeito eleito Eduardo Paes com seu secretariado Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 13/12/2020 10:30 | Atualizado 13/12/2020 11:06

Rio - O prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), se reuniu pela primeira vez com seu futuro secretariado, na manhã deste domingo, num hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele aproveitou a ocasião para anunciar novos nomes que vão fazer parte da sua gestão.

. Tadeu Amorim de Barros Junior, o Junior da Lucinha: Secretaria da Terceira Idade

. Willian Carvalho dos Santos, o Willian Coelho: Secretaria de Ciência e Tecnologia

. Fabio Dalmasso Coutinho: Secretaria de Habitação

Brenno Carnevale Nessimian, que havia sido anunciado como subsecretário na Secretaria de Governo e Integridade Pública, agora assume a pasta de Ordem Pública.

Paes já anunciou que terá 23 secretarias em sua gestão - oito pastas a mais do que a administração do atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos).

Confira os nomes que farão parte da gestão Paes:

. Secretaria de Governo e Integridade Pública: Marcelo Calero

. Secretaria de Educação: Renan Ferreirinha

. Secretaria de Fazenda e Planejamento: Pedro Paulo

. Secretaria de Saúde: Daniel Soranz

. Secretaria de Turismo: Cristiano Beraldo

. Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais: Vinícius Cordeiro

. Secretaria de Trabalho e Renda: Jorge Felippe Neto

. Secretaria de Cultura: Marcus Vinicius Faustini

. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação: Chicão Bulhões

. Secretaria de Planejamento Urbano: Washington Fajardo

. Secretaria de Esportes: Guilherme Schleder

. Secretaria de Conservação: Anna Laura Secco

. Secretaria de Assistência Social: Laura Carneiro

. Secretaria da Mulher: Joyce Trindade

. Secretaria de Transportes: Maína Celidonio

. Secretaria de Ação Comunitária: Marli Peçanha

. Secretaria de Infraestrutura: Kátia Souza

. Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio Ambiente: Eduardo Cavaliere

. Secretaria da Juventude: Salvino Oliveira

. Secretaria da Terceira Idade: Junior da Lucinha

. Secretaria de Ciência e Tecnologia: Willian Carvalho dos Santos - Willian Coelho

. Secretaria de Ordem Pública: Brenno Carnevale Nessimian

. Secretaria de Habitação: Fabio Dalmasso Coutinho

. Procuradoria Geral do Município: Daniel Bucar Cervasio

. Chefe de Gabinete do Prefeito: David Carlos Pereira Neto

. Subprefeitura Zona Norte: Diego Vaz Ferreira

. Subprefeitura Zona Sul: Ana Maria Ribeiro

. Subprefeitura Zona Oeste: Edson Luiz Menezes da Silva

. Subprefeitura Centro: Leonardo Leal Regis - Pavão

. Subprefeitura Jacarepaguá: Talita Galhardo

. Subprefeitura da Tijuca: Wagner Azevedo Coé

. Subprefeitura Ilha Governador/Fundão/Paquetá: Rodrigo Toledo

. Subprefeitura Barra da Tijuca: Raphael Silva de Leo Lima

. Empresa de Turismo (Riotur): Daniela Dalila Ibarra Maia de Andrade Maciel

. Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb): Flavio Augusto da Silva Lopes

. Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio): Simone Costa Rodrigues da Silva

. Companhia Municipal de Energia e Iluminação (RioLuz): Bruno Bierrenbach Bonetti

. Empresa Municipal de Informática (IplanRio): Claudio Luna Borges Fonseca

. Fundação Parques e Jardins (FPJ): Fabiano Carnevale

. Fundação Cidade das Artes: Claudio Impellizieri Versiani

. Fundação Instituto das Águas (Rio-Águas): Jessick Isabelle Trairi

. Fundação Instituto de Geotécnica (GeoRio): André Américo Senos