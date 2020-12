Eunice tinha 59 anos Arquivo Pessoal

Publicado 14/12/2020 10:19 | Atualizado 14/12/2020 13:46

Rio - O filho de Eunice Veiga, de 59 anos, contou que a mãe chegou a pedir ajuda. Ela foi atingida por um tiro dentro da cozinha de casa, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio . O rapaz disse que a mãe chegou a pedir socorro para a filha após ser atingida e que todos se mobilizaram para levá-la ao hospital, mas que ela não sobreviveu por causa da gravidade dos ferimentos.

"Quando aconteceu, a minha mãe veio para a sala e falou 'Meu Deus!' ou algo neste sentido. Quando a minha irmã se deparou com ela, que tinha sangue saindo pela boca e pela garganta, ela se desesperou. Minha irmã correu para a rua e falou com as pessoas para tentar ajudar. Logo elas vieram e a levaram para o hospital. Mas, infelizmente, os ferimentos eram internos, não só externos, e ela não resistiu”, contou Davi Carlos Veiga ao Bom Dia Rio.



Ela chegou a ser levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu.

A Polícia Militar afirma que só soube do ocorrido quando Eunice chegou ao hospital e que acionou a Polícia Civil. O corpo de Eunice foi enterrado no último domingo (13) no Cemitério Parque da Paz . Ela era missionária religiosa e tinha cinco filhos e seis netos.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), as investigações estão em andamento. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para determinar a autoria.