Publicado 14/12/2020 20:25 | Atualizado 14/12/2020 20:25

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da RioSaúde, está com processo seletivo aberto para a contratação de médicos por tempo determinado para a UPA Manguinhos, na Zona Norte. São ao todo 32 vagas para clínico geral com carga horária de 12 horas e vencimentos de R$ 4.411,65 (incluindo antecipação do acordo coletivo). O profissional também pode optar também por fazer jornada de 24h ou 36h semanais, com o acréscimo proporcional do salário.





As inscrições vão até o dia 17 de dezembro e podem ser feitas online pelo site da RioSaúde onde o edital 209/2020 também está disponível para consulta. Ou, se preferir, o candidato pode acessar diretamente o formulário de inscrição . A contratação é para início imediato.

Os profissionais serão admitidos com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas garantidos pela CLT. Os contratos têm duração de um ano, podendo ser prorrogados por mais um ano.



Salários atrasados

No dia 10 deste mês profissionais de Saúde realizaram um protesto na sede da RioSaúde, na Zona Sul do Rio, pelo recebimento de seus salários . Contratados temporariamente por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) durante a pandemia do coronavírus, eles reclamavam estar há meses sem receber.

"A gente espera o mínimo de dignidade", afirmou Andrea, enfermeira que trabalhou no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. "Um grupo que se expôs tanto, no meio de uma pandemia. Aqui não tem herói, não, aqui tem trabalhador, todos dignos de receber o seu salário. Aplauso é legal, mas a gente quer o pagamento", disse.

