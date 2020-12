Dia de sol e descumprimento de regras contra a covid-19 nas praias da Zona Sul. Na foto, Praia do Arpoador Estefan Radovicz / Agência O Dia

Segundo o Comitê Científico, era recomendado o fechamento das escolas, a restrição do funcionamento de bares e restaurantes, além da proibição de banhistas nas praias do Rio. A prefeitura terá que responder até quinta-feira (17).



A Justiça do Rio determinou que a Prefeitura do Rio terá 48h para apresentar suas justificativas por não adotar medidas mais severas contra a covid-10. De acordo com a determinação, a prefeitura terá que explicar o porquê de não atender às recomendações do Comitê Científico – criado pelo município para ajudar na tomada de decisões. Na última quinta-feira, o prefeito Marcelo Crivella e o governador em exercício Cláudio Castro anunciaram novas medidas para conte o contágio da doença no Rio. No entanto, as medidas foram consideradas superficiais, diante do aumento dos casos no estado.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) do Rio de Janeiro disse que foi notificada da ação na manhã desta segunda-feira e vai se manifestar no prazo de 72 horas determinado pela Justiça.

Fim de semana tem aglomeração em festas, shows e bares

Um baile funk na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, aglomerou centenas de pessoas na manhã desta segunda-feira. A festa deu início na noite de domingo e se estendeu por toda a madrugada. De acordo com imagens do Globocop, da Rede Globo, por volta das 6h, era possível ver pessoas bebendo, dançando e muitos foram flagrados sem máscara de proteção.

A aglomeração não foi uma exclusividade da CDD. Neste domingo, a apresentação do grupo de pagode Sorriso Maroto em São Cristóvão, na Zona Norte, também reuniu diversas pessoas sem máscaras. Nem mesmo garçons e seguranças que trabalhavam no local usavam a proteção.

Já no sábado, imagens flagraram uma multidão durante o show do cantor Orochi, no Queimados Futebol Clube, localizado na Baixada Fluminense.