Publicado 15/12/2020 18:24 | Atualizado 15/12/2020 18:26

Rio - Um princípio de incêndio voltou a atingir o antigo prédio da Universidade Gama Filho, no bairro de Piedade, na Zona Norte da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe chegou ao local por volta das 14h50. Lá, foram encontrados lixos, papéis e madeiras pegando fogo. A chama foi controlada às 15h45 e não houve feridos.

No dia 30 de novembro, outro incêndio atingiu o local , que f echou as portas em 2014, após declarar falência . No dia do incidente também não houve vítimas. A causa do incêndio é desconhecida. Bombeiros trabalharam até o dia seguinte no rescaldo do prédio.