Por O Dia

Publicado 30/11/2020 15:50 | Atualizado 30/11/2020 17:15

Rio - Um incêndio atingiu o antigo prédio da Universidade Gama Filho, no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h35. Agentes do 2º GBM do Méier trabalharam no local para conter o fogo. No momento, as chamas estão controladas e não há vítimas. Os militares fazem o rescaldo do incêndio. Um vídeo de um usuário do Twitter mostra as chamas atingindo a parte superior do prédio. Outras imagens, postadas no Facebook, mostram as chamas no térreo do edifício. Assista aos vídeos:

Segundo os Bombeiros, ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O DIA procurou a Cedae para esclarecer sobre a suposta falta de água no local. A empresa esteve no local e constatou que não há desabastecimento.

