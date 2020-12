Por O Dia

Publicado 15/12/2020 19:12 | Atualizado 15/12/2020 19:13

Rio - O pai da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, Antonio Francisco da Silva Neto, que estava internado com covid-19 no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla , em Acari, na Zona Norte do Rio, teve alta. A informação foi divulgada pela irmã da vereadora, Anielle Franco, em sua conta oficial no Instagram.