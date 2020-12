Por O Dia

Publicado 18/12/2020 08:09

Rio – Passageiros da Linha 2 do MetrôRio reclamam de superlotação nos vagões na manhã desta sexta-feira (17). Imagens do fotojornalista Márcio Rocche mostram o aperto dos usuários.A concessionária que administra o transporte relatou que uma queda de energia entre as estações Maracanã e Triagem afetou o funcionamento dos trens do metrô. A situação já foi normalizada.O distanciamento social é uma das medidas para limitar o contágio da Covid-19. Desde o início da pandemia o transporte público no Rio vem apresentado problemas para evitar superlotação.Na última atualização da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio tinha 398.879 casos confirmados da doença. Ao todo, são 24.204 mortes por complicações do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registradas 95 mortes e 3.493 casos da Covid.Segunda a prefeitura do Rio, taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 92%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 85%.